Российские байдарочники объяснили отсутствие медалей сложностью на предолимпийском сборе

В субботу Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в финале олимпийского турнира по гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м.

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Отсутствие олимпийских медалей в гребле на байдарках и каноэ у российских спортсменов может быть связано с погодными условиями, в которых проходил последний сбор перед Токио. Такое мнение высказал журналистам байдарочник Александр Сергеев.

"Я думаю, [отсутствие медалей] связано с заключительным сбором перед Олимпиадой. Погода мешала во Владивостоке - там было очень влажно, жара сильнее, чем здесь. И температура воды, на которой мы гребли - больше 40 градусов - горячее, чем в ванной. После этого, на соленую прохладную воду перестраиваться было очень тяжело", - отметил спортсмен.

По его словам, других объяснений отсутствию медалей в гребле на байдарках и каноэ у него нет. "Люди из нашей команды проигрывают тем, кому никогда в жизни не проигрывали. Это фантастика какая-то, такого не бывает", - добавил Сергеев.

Байдарочник Артем Кузахметов подчеркнул, что гребля на горячей воде идет легче. "Когда сюда [в Токио] приезжаешь, вода холодная - кажется плотной, тяжелой, а работу мы темповую подготовили", - отметил спортсмен.

По его словам, финальная гонка складывалась для российских спортсменов хорошо. "Немного развалились на финише - словаки обогнали. Первое и второе место все-таки далеко, но за третье мы готовы были бороться. Не дотянули", - сказал Кузахметов.