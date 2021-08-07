Россияне впервые не сумели завоевать медали на Олимпиаде в гребле на байдарках и каноэ

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены впервые в истории не смогли завоевать медали в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в гребле на каноэ-двойках

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Лидером медального зачета стала сборная Венгрии, завоевавшая три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Второе место заняла команда Новой Зеландии (3-0-0), третье - немцы (2-1-4).

На Олимпийских играх 2016 года сборная России по гребле на байдарках и каноэ завоевала две бронзовые награды. Тогда первое место в медальном зачете заняли немцы (4-2-1), второе - испанцы (3-0-1), третье - венгры (3-0-0).

В общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Вторыми идут американцы (33-36-32), третьи - японцы (24-11-16), четвертое место занимают британцы (18-20-20). Российские спортсмены занимают пятую строчку (17-24-22).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Впервые гребля на байдарках и каноэ появилась на Олимпиаде в 1936 году, отечественные гребцы принимают участие в Играх с 1952 года. С того момента они неизменно завоевывали как минимум одну медаль.