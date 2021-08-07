Архипов объяснил неудовлетворительные результаты гребцов на байдарках и каноэ на Олимпиаде

В субботу на Олимпиаде в Токио завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко стали восьмыми в гребле на каноэ-двойках, Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м, а Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Анастасия Долгова стали четвертыми в утешительном заезде в гребле на байдарках-четверках. Российские спортсмены впервые в истории Игр не смогли завоевать медали в данном виде спорта.

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Выступление сборной России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Токио заслуживает неудовлетворительной оценки. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

"За выступление на Олимпиаде наша команда заслуживает неудовлетворительной оценки, - заявил Архипов. - Но тех спортсменов, которые боролись и попали в финал, я бы, конечно, поблагодарил. Ребята выкладывались и показали все, на что они готовы сейчас".

Архипов назвал провальным выступление Виктора Мелантьева и Владислава Чеботаря в гребле на каноэ-двойке. Они не смогли выйти в финал, заняв пятое место в первом четвертьфинале.

"Команда вернется домой, соберем президиум, заслушаем всех и поймем, в чем причина такого провала, - добавил Архипов. - А основная причина уже сейчас на поверхности. Дело в том, что функциональная готовность спортсменов была не на уровне, который требует Олимпиада, это был уже не пик формы, а ее спад: на пике формы мы были раньше, это ошибка в планировании и подготовке". Архипов допустил, что главный тренер команды Александр Жданов может покинуть свой пост.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.