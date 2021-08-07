Поздняков считает, что для российских спортсменов Олимпиада уже сложилась успешно

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио для российских спортсменов сложилась успешно вне зависимости от того, сколько медалей будет завоевано в оставшиеся дни. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Китая, (37-27-17), второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - команда Великобритании (19-20-20).

"Вне зависимости от того, сколько еще будет завоевано медалей, эти Игры для нашей команды прошли очень успешно, - сказал Поздняков. - Планы и прогнозы, которые мы строили в ряде видов спорта, подтвердились, а в некоторых видах мы даже не ожидали, что медали завоюет такое количество спортсменов. Потенциал свой сборная реализовала, но впереди еще два дня".

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачете четвертое место.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.