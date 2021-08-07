Поздняков назвал важным итогом Олимпиады отсутствие допинг-инцидентов в сборной России

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Отсутствие допинговых случаев в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио является результатом проделанной в последние годы работы. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Еще один важный итог - отсутствие допинговых случаев в российской команде. Это результат проделанной в последние годы работы. Поздравляю с этим спортивное сообщество, министерство спорта, Российское антидопинговое агентство и Федеральное медико-биологическое агентство", - заявил Поздняков.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.