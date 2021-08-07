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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков назвал важным итогом Олимпиады отсутствие допинг-инцидентов в сборной России

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Отсутствие допинговых случаев в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио является результатом проделанной в последние годы работы. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Еще один важный итог - отсутствие допинговых случаев в российской команде. Это результат проделанной в последние годы работы. Поздравляю с этим спортивное сообщество, министерство спорта, Российское антидопинговое агентство и Федеральное медико-биологическое агентство", - заявил Поздняков.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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