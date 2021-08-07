{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде относились к российским спортсменам предвзято

Министр спорта высказался в эфире телеканала "Россия-24"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Судьи и технический персонал на Олимпийских играх в Токио не ущемляли интересы российских спортсменов. Такое мнение в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

2 августа россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в опорном прыжке, показав одинаковый результат с победителем Син Чжи Хваном из Южной Кореи. Согласно регламенту победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по результату в лучшей из двух попыток.

"Если честно, то мне не кажется, что наших спортсменов ущемляют, - сказал Матыцин. - По поводу выступления и оценок Дениса Аблязина, там просто сложность была выше у представителя Южной Кореи, и в соответствии с международными регламентами объективно было присуждено золото ему. И я бы не сказал, что судейство было претенциозным по отношению к россиянам".

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
XXXII летние Олимпийские игры
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
В субботу женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
Читать полностью