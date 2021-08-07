Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде относились к российским спортсменам предвзято

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Судьи и технический персонал на Олимпийских играх в Токио не ущемляли интересы российских спортсменов. Такое мнение в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

2 августа россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в опорном прыжке, показав одинаковый результат с победителем Син Чжи Хваном из Южной Кореи. Согласно регламенту победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по результату в лучшей из двух попыток.

"Если честно, то мне не кажется, что наших спортсменов ущемляют, - сказал Матыцин. - По поводу выступления и оценок Дениса Аблязина, там просто сложность была выше у представителя Южной Кореи, и в соответствии с международными регламентами объективно было присуждено золото ему. И я бы не сказал, что судейство было претенциозным по отношению к россиянам".