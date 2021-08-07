Матыцин назвал архисложной задачу, стоящую перед Карпиным в сборной России по футболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Задача по выходу в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, которая стоит перед главным тренером сборной России Валерием Карпиным, является архисложной. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. По словам специалиста, главной задачей национальной команды будет выход в финальную часть чемпионата мира.

"Мы надеемся, что этот выбор был правильным, - сказал Матыцин. - Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду".

Карпину 52 года, в понедельник специалист объявил об уходе из "Ростова", который он возглавлял с 2017 года. Также Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.