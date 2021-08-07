Российские ватерполистки проиграли венгеркам в матче за бронзу на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11 в матче за бронзу олимпийского турнира.

В финале встретятся команды Испании и США. Матч пройдет позднее в субботу.

Венгерские спортсмены завоевали шестую бронзовую награду и идут на 12-м месте в медальном зачете. Также на счету сборной Венгрии шесть золотых и семь серебряных медалей. Китайцы идут на первом месте (37-27-17), вторые - американцы (33-36-32), третьи - японцы (24-12-16), четвертые - британцы (19-20-20). Российские спортсмены занимают пятое место (17-24-22).