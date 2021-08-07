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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков считает, что у россиян есть возможность стать третьими в медальном зачете Игр

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены до последнего дня будут бороться за третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачете четвертое место.

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"Абсолютно не согласен с тем, что задача не выполнена, - сказал Поздняков. - Мы находимся в стадии борьбы за третье место, если все сложится идеально, то такая возможность сохранится и в последний день. Наша задача была превысить результат в Рио, что уже достигнуто, по суммарному количеству медалей мы сейчас на третьем месте".

"Кроме того, мы не ожидали такого успешного выступления от хозяев Игр. Задача была не занять третье место, а побороться за него, и на этих Играх наша команда это стремление продемонстрировала", - отметил президент ОКР.

Лидирует в медальном зачете команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - команда Великобритании (19-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай37271781
2США333632101
3Япония24121652
4Великобритания19202059
5Россия17242263
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция712928
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея64919
15Куба63413
16Бразилия54817
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания36514
21Швейцария34613
22Кения3328
22Хорватия3328
24Норвегия3216
25Бельгия3115
25Словения3115
27Швеция2608
28Грузия2518
29Тайвань24612
30Дания2349
31Иран2226
32Сербия2147
33Болгария2125
34Уганда2114
35Эквадор2103
36Узбекистан2024
37Греция2013
37Катар2013
39Косово2002
39Багамские острова2002
41Украина141015
42Белоруссия1326
43Румыния1304
44Венесуэла1304
45Турция12811
46Гонконг1225
47Словакия1214
47Филиппины1214
49ЮАР1203
50Австрия1157
51Индонезия1135
52Португалия1124
53Эфиопия1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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