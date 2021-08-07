Поздняков считает, что у россиян есть возможность стать третьими в медальном зачете Игр

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачете четвертое место.

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены до последнего дня будут бороться за третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Абсолютно не согласен с тем, что задача не выполнена, - сказал Поздняков. - Мы находимся в стадии борьбы за третье место, если все сложится идеально, то такая возможность сохранится и в последний день. Наша задача была превысить результат в Рио, что уже достигнуто, по суммарному количеству медалей мы сейчас на третьем месте".

"Кроме того, мы не ожидали такого успешного выступления от хозяев Игр. Задача была не занять третье место, а побороться за него, и на этих Играх наша команда это стремление продемонстрировала", - отметил президент ОКР.

Лидирует в медальном зачете команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - команда Великобритании (19-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.