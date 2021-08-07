Поздняков считает, что у россиян есть возможность стать третьими в медальном зачете Игр

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены до последнего дня будут бороться за третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачете четвертое место.
"Абсолютно не согласен с тем, что задача не выполнена, - сказал Поздняков. - Мы находимся в стадии борьбы за третье место, если все сложится идеально, то такая возможность сохранится и в последний день. Наша задача была превысить результат в Рио, что уже достигнуто, по суммарному количеству медалей мы сейчас на третьем месте".
"Кроме того, мы не ожидали такого успешного выступления от хозяев Игр. Задача была не занять третье место, а побороться за него, и на этих Играх наша команда это стремление продемонстрировала", - отметил президент ОКР.
Лидирует в медальном зачете команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - команда Великобритании (19-20-20).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|37
|27
|17
|81
|2
|США
|33
|36
|32
|101
|3
|Япония
|24
|12
|16
|52
|4
|Великобритания
|19
|20
|20
|59
|5
|Россия
|17
|24
|22
|63
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Германия
|10
|11
|16
|37
|8
|Италия
|10
|10
|18
|38
|9
|Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
|Франция
|7
|12
|9
|28
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
|Канада
|6
|6
|11
|23
|14
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|15
|Куба
|6
|3
|4
|13
|16
|Бразилия
|5
|4
|8
|17
|17
|Польша
|4
|4
|5
|13
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Испания
|3
|6
|5
|14
|21
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
|Кения
|3
|3
|2
|8
|22
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|24
|Норвегия
|3
|2
|1
|6
|25
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|25
|Словения
|3
|1
|1
|5
|27
|Швеция
|2
|6
|0
|8
|28
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|29
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|30
|Дания
|2
|3
|4
|9
|31
|Иран
|2
|2
|2
|6
|32
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|33
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|34
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|35
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|36
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Греция
|2
|0
|1
|3
|37
|Катар
|2
|0
|1
|3
|39
|Косово
|2
|0
|0
|2
|39
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|41
|Украина
|1
|4
|10
|15
|42
|Белоруссия
|1
|3
|2
|6
|43
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|44
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|45
|Турция
|1
|2
|8
|11
|46
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|47
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|47
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|49
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|50
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|51
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|52
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|53
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|54
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|55
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|55
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|57
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|57
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|61
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|61
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|61
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
|Доминиканская республика
|0
|3
|1
|4
|66
|Индия
|0
|2
|3
|5
|67
|Армения
|0
|2
|2
|4
|68
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|69
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|71
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|72
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|72
|Аргентина
|0
|1
|1
|2
|75
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|75
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|75
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
|Литва
|0
|1
|0
|1
|79
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|80
|Египет
|0
|0
|4
|4
|82
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
|Гана
|0
|0
|1
|1
|83
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|83
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
|Молдавия
|0
|0
|1
|1