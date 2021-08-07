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XXXII летние Олимпийские игры

Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок

В субботу женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11
Екатерина Прокофьева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Екатерина Прокофьева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная Венгрии по водному поло в матче за третье место на Олимпийских играх в Токио была удачливее команды России. Такое мнение журналистам высказала капитан российской сборной Екатерина Прокофьева.

Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11 в матче за бронзу олимпийского турнира.

"Занять четвертое место - не очень хороший [результат], - сказала Прокофьева. - Тем не менее, я горжусь своей командой, мы проделали серьезную работу. Но не вышло. Они оказались удачливее, забивали свои моменты, мы - нет, все просто".

По ее словам, венгерские ватерполистки не показали ничего нового по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, где в матче за бронзу проиграли российским спортсменкам. "Очень агрессивная, напористая [игра], ничего сверхъестественного. Сегодня они просто были сильнее. Там [в Рио] мы смогли догнать и переписать ход игры, здесь нам это не удалось", - добавила Прокофьева.

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