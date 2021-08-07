Поздняков: ОКР продолжит поддерживать виды спорта, только что дебютировавшие на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит оказывать поддержку видам спорта, которые дебютировали на Олимпиаде в Токио. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

На Олимпийских играх в Токио дебютировали баскетбол 3х3, карате, скейтбординг, серфинг и скалолазание.

"У нас были участники в BMX, в скалолазании, - сказал Поздняков. - К сожалению, наш спортсмен имел реальные шансы в скейтбординге, где травмировался в последний момент. Эти виды спорта для нас если не новые, то развивающиеся, мы занимаемся и будем заниматься ими. Есть программа поддержки этих видов спорта, в зависимости от курса, который возьмет федерация, будем предоставлять им возможность, в том числе и финансовую, чтобы люди занимались и развивались".

Олимпиада завершится 8 августа.