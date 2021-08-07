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Шлеменко может выступить на турнире Bellator в Москве

Турнир возглавит бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном
Александр Шлеменко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко может выступить на турнире Bellator в Москве 23 октября. Об этом ТАСС сообщил президент организации Скотт Кокер.

"Да, это возможно. Но этими вопросами занимаются наши матчмейкеры", - сказал Кокер.

Турнир возглавит бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету 37-летнего бойца 60 побед и 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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