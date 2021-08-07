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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Бондарь стал четвертым на Олимпиаде в прыжках в воду с вышки

Золотую медаль завоевал китаец Цао Юань
Александр Бондарь Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Бондарь
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат спортсмена составил 514,50 балла. Его соотечественник Виктор Минибаев стал пятым (495,85). Золотую медаль завоевал китаец Цао Юань (582,35), серебряным призером также стал представитель Китая Ян Цзянь (580,40), бронзовым - британец Томас Дэйли (548,25).

Цао Юаню 26 лет, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету по одной серебряной и бронзовой медали. На чемпионатах мира он побеждал трижды.

Бондарю 27 лет, в 2015 году он поменял спортивное гражданство с украинского на российское. Ранее в Токио он в паре с Минибаевым стал бронзовым призером Игр в синхронных прыжках с вышки, на чемпионатах мира он дважды становился серебряным и бронзовым призером, также в его активе пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев является четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, один раз он завоевал бронзу мирового первенства, четырежды - золото чемпионатов Европы.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-20-21), на пятой строчке располагается сборная России (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38291784
2США333632101
3Япония24121652
4Великобритания19202160
5Россия17242263
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция712928
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея64919
15Бразилия64818
16Куба63413
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания36514
21Швейцария34613
22Кения3328
22Хорватия3328
24Норвегия3216
25Бельгия3115
25Словения3115
27Швеция2608
28Грузия2518
29Тайвань24612
30Дания2349
31Турция22812
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
38Греция2013
38Катар2013
40Косово2002
40Багамские острова2002
42Украина151016
43Белоруссия1326
44Румыния1304
45Венесуэла1304
46Гонконг1225
47Словакия1214
47Филиппины1214
49ЮАР1203
50Австрия1157
51Индонезия1135
52Португалия1124
53Эфиопия1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0325
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
71Аргентина0123
73Иордания0112
73Нигерия0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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