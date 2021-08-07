Россиянин Бондарь стал четвертым на Олимпиаде в прыжках в воду с вышки

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат спортсмена составил 514,50 балла. Его соотечественник Виктор Минибаев стал пятым (495,85). Золотую медаль завоевал китаец Цао Юань (582,35), серебряным призером также стал представитель Китая Ян Цзянь (580,40), бронзовым - британец Томас Дэйли (548,25).

Цао Юаню 26 лет, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету по одной серебряной и бронзовой медали. На чемпионатах мира он побеждал трижды.

Бондарю 27 лет, в 2015 году он поменял спортивное гражданство с украинского на российское. Ранее в Токио он в паре с Минибаевым стал бронзовым призером Игр в синхронных прыжках с вышки, на чемпионатах мира он дважды становился серебряным и бронзовым призером, также в его активе пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев является четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, один раз он завоевал бронзу мирового первенства, четырежды - золото чемпионатов Европы.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-20-21), на пятой строчке располагается сборная России (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.