Первая медаль на песке. Красильников и Стояновский взяли серебро Игр в пляжном волейболе

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских игр в пляжном волейболе. Награда является исторической, поскольку она стала первой для России в этом виде спорта, который дебютировал в соревновательной программе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.
По-настоящему громко Стояновский и Красильников заявили о себе два года назад, когда выиграли чемпионат мира. До этого Красильников, который старше своего партнера на шесть лет, был в шаге от олимпийской медали на Играх в Рио-де-Жанейро, проиграв за третье место в паре с Константином Семеновым. До бронзы чемпионата мира он добрался на следующий год уже с другим партнером - Никитой Ляминым.
Вместе нынешняя пара начала выступать с октября 2018 года и, судя по результатам, оба нашли оптимальное сочетание в своей игре. Помимо победы на мировом первенстве - 2019, они выиграли в том же году три этапа Мирового тура и финал этих соревнований. В следующем году российской паре немного не хватило для победы на чемпионате Европы, где она заняла второе место.
На Олимпиаде в Токио Красильников и Стояновский успешно выступили на групповом этапе, победив пары из Чехии и Мексики и уступив только латвийцам. В плей-офф были повержены соперники из Испании, Германии и Катара. В финале россияне встретились с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом - бронзовыми призерами последнего чемпионата мира и чемпионами Европы последних трех лет.
Успешное выступление
Скандинавы стабильно и уверенно провели финал, выиграв со счетом 21:17, 21:18. По ходу игры постоянно менялась погода, а в одном из моментов Красильников неудачно упал на голеностоп, но потом продолжил играть.
"Месяц назад мы переиграли этих ребят, - сказал Красильников после матча. - Игра не пошла по нашему плану, мы могли переломить ход матча, но не хватило везения. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их в следующей встрече".
Несмотря на поражение, выход Стояновского и Красильникова в финал, безусловно, является успехом, сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Конечно, это успех. Хотя в первом сете, когда мы повели пять очков, нужно было дожимать. Но что-то произошло, парни сами разберутся", - отметил глава ОКР.
Тренер спортсменов Олег Антонов упомянул про спад после чемпионата мира, учитывая и пандемию. "Пацаны - просто бойцы, молодцы, очень дорогого стоит эта медаль, - сказал тренер. - Естественно, [ситуация с пандемией] сказалась на результатах, я думаю, что если бы Олимпиада проводилась бы в 2020 году, то был бы еще выше результат. Парни прошли очень сложный трудный путь к этой медали - просто браво".
"Наши спортсмены добились исторического успеха - это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоеванная россиянами, - отметил министр спорта России Олег Матыцин. - Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде".
Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан, которые в матче за третье место обыграли в двух сетах латвийцев Эдгара Тоцса и Мартиньша Плявиньша.