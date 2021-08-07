Первая медаль на песке. Красильников и Стояновский взяли серебро Игр в пляжном волейболе

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских игр в пляжном волейболе. Награда является исторической, поскольку она стала первой для России в этом виде спорта, который дебютировал в соревновательной программе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. По-настоящему громко Стояновский и Красильников заявили о себе два года назад, когда выиграли чемпионат мира. До этого Красильников, который старше своего партнера на шесть лет, был в шаге от олимпийской медали на Играх в Рио-де-Жанейро, проиграв за третье место в паре с Константином Семеновым. До бронзы чемпионата мира он добрался на следующий год уже с другим партнером - Никитой Ляминым.

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Вместе нынешняя пара начала выступать с октября 2018 года и, судя по результатам, оба нашли оптимальное сочетание в своей игре. Помимо победы на мировом первенстве - 2019, они выиграли в том же году три этапа Мирового тура и финал этих соревнований. В следующем году российской паре немного не хватило для победы на чемпионате Европы, где она заняла второе место. На Олимпиаде в Токио Красильников и Стояновский успешно выступили на групповом этапе, победив пары из Чехии и Мексики и уступив только латвийцам. В плей-офф были повержены соперники из Испании, Германии и Катара. В финале россияне встретились с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом - бронзовыми призерами последнего чемпионата мира и чемпионами Европы последних трех лет. Успешное выступление Скандинавы стабильно и уверенно провели финал, выиграв со счетом 21:17, 21:18. По ходу игры постоянно менялась погода, а в одном из моментов Красильников неудачно упал на голеностоп, но потом продолжил играть. "Месяц назад мы переиграли этих ребят, - сказал Красильников после матча. - Игра не пошла по нашему плану, мы могли переломить ход матча, но не хватило везения. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их в следующей встрече". Несмотря на поражение, выход Стояновского и Красильникова в финал, безусловно, является успехом, сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Конечно, это успех. Хотя в первом сете, когда мы повели пять очков, нужно было дожимать. Но что-то произошло, парни сами разберутся", - отметил глава ОКР.

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