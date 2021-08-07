{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Судьи удовлетворили второй протест гимнастки Арины Авериной на низкую оценку

Первый протест, поданный на оценки в упражнениях с мячом, был отклонен
Арина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Судьи удовлетворили протест российской гимнастки Арины Авериной на оценку выступления в упражнениях с булавами на Олимпийских играх в Токио.

Арина Аверина первоначально получила оценку за упражнения с булавами в 27,700 балла. Руководитель российской команды по художественной гимнастике Ирина Зеновка оперативно подала протест, после которого оценка повысилась до 27,800.

Первый протест, который был подан на оценки, заработанные Ариной Авериной в упражнениях с мячом, был отклонен. Спортсменке оставили 27,900 балла.

Обладатели олимпийских медалей в личном многоборье определятся 7 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью