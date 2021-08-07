Пономарев: быстрые эйсы и высокий блок принесли серебро россиянам в пляжном волейболе

В финале Олимпийских игр Красильников и Стояновский уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в двух сетах. Для России эта медаль стала первой в истории в пляжном волейболе.

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио благодаря быстрым эйсам, хитрым скидкам, великолепной защите и высокому блоку, считает заслуженный тренер России, первый наставник Красильникова Юрий Пономарев.

"Силовые подачи, хитрые скидки, высокий блок, быстрые эйсы и великолепную защиту мы видели в исполнении нашей пары в каждой игре. Яркие по эмоциям, интеллигентные в общении, азартные в соперничестве - парни продемонстрировали свое высокое мастерство. А мы, болельщики, с замиранием сердца, до боли сжимая кулаки болели за каждый волейбольный розыгрыш", - сказал Пономарев ТАСС.

Тренер отметил, что пересматривал все записи игр Красильникова в Токио и каждый день переписывался с Вячеславом. "Я горжусь парой Красильников-Стояновский. Они в прекрасной спортивной форме и хорошо понимают и поддерживают друг друга. Видна высокая профессиональная работа тренерского штаба сборной России во главе с Вячеславом Нирка", - добавил Пономарев.

Он считает, что "через три года в Париже на Олимпийских играх мы увидим яркую игру и азартную защиту от Вячеслава Красильникова".