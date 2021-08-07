Сборная России завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на Олимпийских играх

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на Олимпийских играх в Токио.

Единственную награду сборной принесли Александр Бондарь и Виктор Минибаев, которые стали третьими в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

В прыжках с вышки на Играх также выступали Юлия Тимошинина, Анна Конаныхина, на трехметровом трамплине - Никита Шлейхер, Евгений Кузнецов, Мария Полякова.

Всего на Играх в Токио было разыграно восемь комплектов медалей. Сборная России разделила шестое место с командами Австралии и Мексики. Лучшими в прыжках в воду стали китайцы, которые завоевали семь золотых и пять серебряных медалей, второе место заняла сборная Великобритании (1-0-2), третье - США (0-2-1), четвертое - Канады (0-1-0), пятое - Германии (0-0-2).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне показали худший результат, не завоевав ни одной медали. Высшим достижением сборной России являются две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды на Играх 2000 года в Сиднее.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.