Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Игр в художественной гимнастике

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) она набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).
Видео, от которого разрывается сердце— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Дина Аверина отлично исполнила упражнения с лентой, но осталась второй, несмотря на ошибки соперницы pic.twitter.com/RFi5yRQoMM
Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина - по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина - по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.
У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).
Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.
Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-21-21).
Сборная России располагается на пятой строчке (17-25-22). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|38
|29
|17
|84
|2
|США
|34
|36
|32
|102
|3
|Япония
|25
|12
|16
|53
|4
|Великобритания
|20
|21
|21
|62
|5
|Россия
|17
|25
|23
|65
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Германия
|10
|11
|16
|37
|8
|Италия
|10
|10
|18
|38
|9
|Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
|Франция
|7
|12
|11
|30
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
|Канада
|6
|6
|11
|23
|14
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|15
|Бразилия
|6
|4
|8
|18
|16
|Куба
|6
|3
|4
|13
|17
|Польша
|4
|4
|5
|13
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Испания
|3
|7
|6
|16
|21
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
|Дания
|3
|3
|4
|10
|23
|Кения
|3
|3
|2
|8
|23
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|25
|Норвегия
|3
|2
|1
|6
|26
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|27
|Словения
|3
|1
|1
|5
|28
|Швеция
|2
|6
|0
|8
|29
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|30
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|31
|Турция
|2
|2
|8
|12
|32
|Иран
|2
|2
|2
|6
|33
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|34
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Греция
|2
|0
|1
|3
|39
|Катар
|2
|0
|1
|3
|41
|Косово
|2
|0
|0
|2
|41
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|43
|Украина
|1
|5
|10
|16
|44
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|45
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|46
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|47
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|48
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|48
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|50
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|51
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|52
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|53
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|54
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|55
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|56
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|57
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|57
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|61
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|61
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|61
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|66
|Индия
|0
|2
|4
|6
|67
|Азербайджан
|0
|2
|3
|5
|68
|Армения
|0
|2
|2
|4
|69
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|70
|Египет
|0
|1
|4
|5
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|76
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|76
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|76
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|1
|0
|1
|80
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|81
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
|Гана
|0
|0
|1
|1
|83
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|83
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
|Молдавия
|0
|0
|1
|1