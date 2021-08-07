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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Игр в художественной гимнастике

В финале Дина Аверина уступила представительнице Израиля Линой Ашрам 0,150 балла и завоевала серебряную медаль
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) она набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина - по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина - по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.

У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-21-21).

Сборная России располагается на пятой строчке (17-25-22). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38291784
2США343632102
3Япония25121653
4Великобритания20212162
5Россия17252365
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция7121130
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея641020
15Бразилия64818
16Куба63413
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания37616
21Швейцария34613
22Дания33410
23Кения3328
23Хорватия3328
25Норвегия3216
26Бельгия3115
27Словения3115
28Швеция2608
29Грузия2518
30Тайвань24612
31Турция22812
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151016
44Белоруссия1337
45Румыния1304
46Венесуэла1304
47Гонконг1225
48Словакия1214
48Филиппины1214
50ЮАР1203
51Австрия1157
52Индонезия1135
53Португалия1124
54Эфиопия1113
55Тунис1102
56Ирландия1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0325
66Индия0246
67Азербайджан0235
68Армения0224
69Киргизия0213
70Египет0145
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
80Казахстан0077
81Мексика0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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