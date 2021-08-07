Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Игр в художественной гимнастике

Видео, от которого разрывается сердце Дина Аверина отлично исполнила упражнения с лентой, но осталась второй, несмотря на ошибки соперницы pic.twitter.com/RFi5yRQoMM

Российские гимнастки несколько раз подавали протест по ходу финала соревнований, Арина Аверина - по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина - по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной после упражнений с булавами.

У Арины Авериной по ходу заключительного упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять. Россиянка набрала 19,550 балла, что стало худшим результатом в этом снаряде среди всех спортсменок. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-21-21).

Сборная России располагается на пятой строчке (17-25-22). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.