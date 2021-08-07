Мамун: гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в личном многоборье Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в индивидуальном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Игр в художественной гимнастике

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой (102,100).

"Дина не допустила ни одной ошибки, выполнила все безупречно. Но скажу, что с потерей [предмета] никто никогда не выигрывал золото", - сказала Мамун, которая комментировала соревнования на Первом канале.

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада завершится 8 августа.