Мамун: гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в личном многоборье Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в индивидуальном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой (102,100).
"Дина не допустила ни одной ошибки, выполнила все безупречно. Но скажу, что с потерей [предмета] никто никогда не выигрывал золото", - сказала Мамун, которая комментировала соревнования на Первом канале.
Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.
Олимпиада завершится 8 августа.