Поздняков назвал трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на Играх

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие у российских спортсменок золотой медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх является абсолютной трагедией. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля. Российские спортсменки в этом виде программы впервые с 1996 года остались на Олимпиаде без золотой медали.

"Абсолютная трагедия, девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты - мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек - они молодцы, боролись", - сказал Поздняков.