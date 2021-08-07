Белова: гимнастка Дина Аверина не дала ни одного повода для занижения оценок на Олимпиаде

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала первый тренер сестер Авериных Лариса Белова.

В субботу Аверина завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) она набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).

"У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда [Яна] Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала [Маргарита] Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками", - сказала Белова.

"Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента - это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал", - добавила собеседница ТАСС.

Ашрам в ходе своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Дине Авериной (24,000).