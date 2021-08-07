Батыршина заявила, что находится в шоке от низких оценок Дины Авериной на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что находится в шоке от того, насколько низкие оценки ставили российской гимнастке Дине Авериной на протяжении всего финала индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я нахожусь в глубочайшем шоке и не понимаю, как такое могло произойти. Не понимаю, почему на протяжении всего финала Дине ставили такие низкие оценки, что в итоге получился большой отрыв перед последним видом. Я не припомню такого, чтобы россиянки подавали протест на оценки". - сказала Батыршина.

"Мне непонятно, как сегодня судьи ставили оценки: какие-то протесты они удовлетворяли, а какие-то - нет, это шок, полный шок. Думаю, надо заново будет пересмотреть полностью соревнования, чтобы, может, немного понять, как работали судьи. Вчера все было по-честному - кто уронил предмет, тот и получал низкие оценки и оставался позади тех, кто сделал все чисто, а сегодня с четвертой потерей, оказывается, можно было выиграть Олимпийские игры, я такого не припомню. Конечно, Линой потрясающая и фантастическая гимнастка, но сегодня все получилось как-то неправильно", - отметила собеседница ТАСС.

Также Бартыршина считает, что произошедшее на Олимпиаде в Токио - это настоящая трагедия для российской художественной гимнастики. "Линой в последнем виде сделала потерю, хоть и небольшую, но получила очень высокую оценку и в итоге опередила Дину. Это шок, драма и трагедия не только для самих спортсменок, но и для всей российской художественной гимнастики, мне непонятно, как это произошло. Что касается Арины, то на нее сильно психологически повлияла [ситуация с оценками], и она вышла на ленту уже расстроенная и неуверенная в себе и в итоге осталась без медали, а Дина блестяще отработала ленту, лучше чем Линой", - добавила она.

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. Олимпиада завершится 8 августа.