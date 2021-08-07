Гимнастка Арина Аверина отказалась комментировать результат личного многоборья Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина не остановилась в микст-зоне, чтобы прокомментировать выступление в индивидуальном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.