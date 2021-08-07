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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Арина Аверина отказалась комментировать результат личного многоборья Олимпиады

По итогам финала россиянка заняла четвертое место, ее сестра Дина Аверина завоевала серебряную медаль

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина не остановилась в микст-зоне, чтобы прокомментировать выступление в индивидуальном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В субботу Арина Аверина стала четвертой по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента), набрав 102,100 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800), серебро выиграла россиянка Дина Аверина (107,650), бронзу - белоруска Алина Горносько (102,700).

Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада завершится 8 августа.

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