Дина Аверина заявила, что не поняла судейство на Олимпиаде в личном многоборье

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Победительницей стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля. Российские спортсменки в этом виде программы впервые с 1996 года остались на Олимпиаде без золотой медали.

ТАСС, 7 августа. Россиянка Дина Аверина не смогла понять судейство в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом она заявила в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло, - отметила Аверина. - Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды - прим. ТАСС) мне сказала: "Дин, у тебя есть шанс, борись до конца - не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику".

"Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше", - добавила она.

Ашрам во время заключительного упражнения с лентой допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Олимпиада завершится 8 августа.