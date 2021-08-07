Гимнастка Дина Аверина заявила, что продолжит карьеру, если позволит здоровье

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в художественной гимнастике Дина Аверина продолжит карьеру, если не возникнет проблем со здоровьем. Об этом она сообщила журналистам.

В субботу Аверина завоевала серебро в личном многоборье на Играх в Токио. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля. Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

"У меня проблемы со спиной, - сказала Аверина. - Если позволит здоровье, то останусь".

Авериной 22 года, она является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Ее сестра Арина Аверина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.