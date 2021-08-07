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XXXII летние Олимпийские игры

Дина Аверина заявила, что расстроена серебряной медалью в личном многоборье на Олимпиаде

Золото в этом виде программы выиграла Линой Ашрам из Израиля
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина недовольна серебряной медалью Олимпийских игр по художественной гимнастике в личном многоборье. Об этом она сообщила журналистам.

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"Я расстроена серебром. Я поняла, что у меня есть шанс после того, как соперница потеряла ленту. Если я выполню чисто - я должна была завоевать золото, судейство было несправедливым, поняла это сразу. Как понизили оценку, дальше пошло-поехало", - сказала Аверина.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Победительницей стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля. Российские спортсменки в этом виде программы впервые с 1996 года остались на Олимпиаде без золотой медали.

Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.

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