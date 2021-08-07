Винер-Усманова: судейство на Олимпиаде - позор художественной гимнастики

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Работа судей в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио является позором художественной гимнастики. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета.

"То, что девочкам ставили сегодня почти на балл меньше на каждом упражнении, чем в пятницу в квалификации, об этом можно говорить - это вопиющий факт, - сказала Винер-Усманова. - Но на последнем виде Ашрам уронила [ленту] и стала чемпионкой, это позор художественной гимнастики и технического комитета".