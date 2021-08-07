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XXXII летние Олимпийские игры

Винер-Усманова: судейство на Олимпиаде - позор художественной гимнастики

В субботу россиянка Дина Аверина в борьбе за золото уступила 0,150 балла в финале индивидуального многоборья в Токио израильской спортсменке Линой Ашрам, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Работа судей в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио является позором художественной гимнастики. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета.

"То, что девочкам ставили сегодня почти на балл меньше на каждом упражнении, чем в пятницу в квалификации, об этом можно говорить - это вопиющий факт, - сказала Винер-Усманова. - Но на последнем виде Ашрам уронила [ленту] и стала чемпионкой, это позор художественной гимнастики и технического комитета".

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