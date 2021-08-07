Винер-Усманова допустила возможность ухода из сборной России по художественной гимнастике

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова допустила уход с поста главного тренера национальной команды. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета. Аверина проиграла олимпийской чемпионке 0,150 балла. Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

"Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо, - сказала Винер-Усманова. - Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет".

Винер-Усманова является главным тренером сборной России с 2001 года. Всероссийскую федерацию художественной гимнастики она возглавляет с 2008 года.