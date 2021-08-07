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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Дина Аверина заявила, что считает себя победительницей Игр в личном многоборье

Россиянка получила серебряную медаль, уступив чемпионке 0,150 балла

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина считает, что она заслуживала победы в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом она рассказала журналистам.

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По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой (102,100).

"Моя совесть чиста. Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла", - сказала Аверина.

Российские спортсменки в этом виде программы впервые с 1996 года остались на Олимпиаде без золотой медали.

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