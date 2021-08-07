Гимнастка Ашрам стала первой женщиной, которая принесла сборной Израиля золото Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Победительница индивидуального многоборья по художественной гимнастике Линой Ашрам стала первой женщиной, которая принесла сборной Израиля золотую медаль Олимпийских игр.

В субботу 22-летняя Ашрам одержала победу в индивидуальном многоборье, опередив 13-кратную чемпионку мира россиянку Диану Аверину. Третьей стала Алина Горносько из Белоруссии, четвертой - Арина Аверина.

Всего эта медаль для израильских спортсменов стала 13-й на Олимпийских играх и третьей золотой. Золотую медаль в парусном спорте в 2004 году сборной принес Галь Фридман, на текущей Олимпиаде в вольных упражнениях лучшим стал гимнаст Артем Долгопят.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.