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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Ашрам стала первой женщиной, которая принесла сборной Израиля золото Олимпиады

Гимнастка одержала победу в индивидуальном многоборье, опередив 13-кратную чемпионку мира россиянку Диану Аверину
Линой Ашрам Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Линой Ашрам
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Победительница индивидуального многоборья по художественной гимнастике Линой Ашрам стала первой женщиной, которая принесла сборной Израиля золотую медаль Олимпийских игр.

В субботу 22-летняя Ашрам одержала победу в индивидуальном многоборье, опередив 13-кратную чемпионку мира россиянку Диану Аверину. Третьей стала Алина Горносько из Белоруссии, четвертой - Арина Аверина.

Всего эта медаль для израильских спортсменов стала 13-й на Олимпийских играх и третьей золотой. Золотую медаль в парусном спорте в 2004 году сборной принес Галь Фридман, на текущей Олимпиаде в вольных упражнениях лучшим стал гимнаст Артем Долгопят.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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