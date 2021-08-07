Гимнастка Дина Аверина считает, что ее сестра Арина не будет завершать карьеру

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Арина Аверина, ставшая четвертой на Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье, может продолжить карьеру. Такое мнение журналистам высказала ее сестра Дина Аверина.

Сестрам по 22 года. В субботу по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700).

"Первый вопрос мой - останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала нет, но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться", - сказала Дина Аверина.

"Я сказала: "Если ты останешься, я, может, тебя поддержу, но у меня проблемы со спиной, а если я откажусь, пожалуйста, иди к своей цели, борись до конца". Если бы все было по плану - точно бы ушли. Может быть, на чемпионате мира в октябре только выступили", - добавила спортсменка.

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада завершится 8 августа.