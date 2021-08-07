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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Дина Аверина считает, что ее сестра Арина не будет завершать карьеру

По словам спортсменки, слова об окончании карьеры Арина Аверина сказала на эмоциях после финала

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Арина Аверина, ставшая четвертой на Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье, может продолжить карьеру. Такое мнение журналистам высказала ее сестра Дина Аверина.

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Сестрам по 22 года. В субботу по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700).

"Первый вопрос мой - останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала нет, но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться", - сказала Дина Аверина.

"Я сказала: "Если ты останешься, я, может, тебя поддержу, но у меня проблемы со спиной, а если я откажусь, пожалуйста, иди к своей цели, борись до конца". Если бы все было по плану - точно бы ушли. Может быть, на чемпионате мира в октябре только выступили", - добавила спортсменка.

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.

Олимпиада завершится 8 августа.

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