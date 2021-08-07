Матыцин: гимнастка Дина Аверина показала прекрасное выступление на Олимпиаде

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина сделала элементы высокой сложности и показала прекрасное выступление на Олимпийских играх в личном многоборье по художественной гимнастике. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Поздравляю Дину Аверину с серебром Олимпиады в Токио. Наша спортсменка проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление, - сказал Матыцин. - Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных и восхищалась их мастерством, думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству, не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповом многоборье".

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ашрам 22 года, она ни разу не выигрывала чемпионат мира, на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей мирового первенства, а также две победы на чемпионатах Европы.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-36-32), третьей - Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (19-21-21). Сборная России располагается на пятой строчке (17-25-23). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.