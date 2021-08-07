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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков заявил, что ожидает золотой медали от борца Садулаева и на Играх в Париже

На Играх в Токио спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ожидает от российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, завоевавшего золото Олимпиады в Токио, повторения результата на Играх в Париже. Об этом Поздняков заявил журналистам.

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В субботу в финале Садулаев в весовой категории до 97 кг победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году он завоевал золото в весовой категории до 86 кг.

"Отличное завершение борцовского турнира. Борцы показали восхитительный результат. Очень рад за Садулаева, надеюсь, через три года он повторит результат", - сказал Поздняков.

Садулаеву 25 лет, в его активе также четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

Летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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