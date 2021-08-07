Индиец Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Нирадж Чопра из Индии стал победителем соревнований по метанию копья на Олимпийских играх в Токио.
В лучшей попытке Чопра показал результат 87,58 м. Серебряным призером стал Якуб Вадлейх (86,57), бронзовую награду завоевал его соотечественник Витезслав Веселый (85,44). Россияне не принимали участия в данной дисциплине.
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-38-32), третьей - Японии (25-12-17), четвертой - Великобритании (20-21-22), пятой - России (19-25-23).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|38
|30
|18
|86
|2
|США
|34
|38
|32
|104
|3
|Япония
|25
|12
|17
|54
|4
|Великобритания
|20
|21
|22
|63
|5
|Россия
|19
|25
|23
|67
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Германия
|10
|11
|16
|37
|8
|Италия
|10
|10
|19
|39
|9
|Нидерланды
|10
|10
|12
|32
|10
|Франция
|7
|12
|11
|30
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
|Канада
|6
|6
|11
|23
|14
|Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|15
|Бразилия
|6
|4
|8
|18
|16
|Куба
|6
|3
|5
|14
|17
|Польша
|4
|4
|5
|13
|18
|Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
|Норвегия
|4
|2
|1
|7
|20
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|21
|Испания
|3
|7
|6
|16
|22
|Швеция
|3
|6
|0
|9
|23
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|24
|Дания
|3
|3
|4
|10
|25
|Кения
|3
|4
|2
|9
|26
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
|Бельгия
|3
|1
|2
|6
|28
|Словения
|3
|1
|1
|5
|29
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|30
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|31
|Турция
|2
|2
|9
|13
|32
|Иран
|2
|2
|2
|6
|33
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|34
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|37
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Греция
|2
|0
|1
|3
|39
|Катар
|2
|0
|1
|3
|41
|Косово
|2
|0
|0
|2
|41
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|43
|Украина
|1
|5
|11
|17
|44
|Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|45
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|46
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|47
|Индия
|1
|2
|4
|7
|48
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|49
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|49
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|51
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|52
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|53
|Египет
|1
|1
|4
|6
|54
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|55
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|55
|Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|57
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|58
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|59
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|59
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|63
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|63
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|3
|6
|68
|Доминиканская республика
|0
|3
|2
|5
|69
|Армения
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|76
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|76
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|76
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
|Литва
|0
|1
|0
|1
|76
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|81
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|82
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|83
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|84
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|84
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|84
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|84
|Гана
|0
|0
|1
|1
|84
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|84
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|84
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|84
|Молдавия
|0
|0
|1
|1