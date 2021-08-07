Индиец Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Нирадж Чопра из Индии стал победителем соревнований по метанию копья на Олимпийских играх в Токио.

В лучшей попытке Чопра показал результат 87,58 м. Серебряным призером стал Якуб Вадлейх (86,57), бронзовую награду завоевал его соотечественник Витезслав Веселый (85,44). Россияне не принимали участия в данной дисциплине.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-38-32), третьей - Японии (25-12-17), четвертой - Великобритании (20-21-22), пятой - России (19-25-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.