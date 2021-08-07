Соперник борца Садулаева Снайдер признал превосходство россиянина на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Финалист Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг американец Кайл Снайдер признал, что россиянин Абдулрашид Садулаев был сильнее него в решающей схватке турнира в Токио. Об этом Снайдер рассказал ТАСС.

В субботу Садулаев победил Снайдера в финале олимпийского турнира со счетом 6:3.

"Я разочарован результатом. Но надо признать, Садулаев сегодня был сильнее", - сказал Снайдер.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.