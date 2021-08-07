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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены в Токио превзошли результат Игр-2016 по количеству золотых медалей

В субботу легкоатлетка Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую награду, что позволило команде подняться на четвертую строчку общего медального зачета
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В субботу легкоатлетка Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую награду, что позволило команде подняться на четвертую строчку медального зачета. В Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете.

Золотые медали в Токио, помимо Ласицкене, завоевали мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике в командном многоборье, российские синхронистки в соревнованиях дуэтов и групп, боксер Альберт Батыргазиев, женские сборные по фехтованию на саблях и рапирах, саблистка София Позднякова, стрелок Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета с 10 м и из пистолета с 25 м), пловец Евгений Рылов (100 м и 200 м на спине), тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова (смешанный разряд), борцы вольного стиля Заур Угуев, Заурбек Сидаков и Абдулрашид Садулаев и борец классического стиля Муса Евлоев.

Всего в активе сборной России 68 медалей (20-25-23), в Рио было 56 (19-17-20). Лидирует в общем зачете Игр в Токио команда Китая (38-31-18), второй идет сборная США (36-39-33), третьей - команда Японии (27-12-17).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38311887
2США363933108
3Япония27121756
4Россия20252368
5Великобритания20212263
6Австралия1772246
7Германия10111637
8Нидерланды10111233
9Италия10101939
10Франция8121131
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея641020
15Бразилия64818
16Куба63514
17Польша45514
18Чехия44311
19Норвегия4217
20Ямайка4149
21Испания37616
22Швеция3609
23Швейцария34613
24Кения3429
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3126
29Словения3115
30Грузия2518
31Тайвань24612
32Турция22913
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151218
44Белоруссия1337
45Румыния1304
45Венесуэла1304
47Индия1247
48Гонконг1225
49Словакия1214
49Филиппины1214
51ЮАР1203
52Австрия1157
53Египет1146
54Индонезия1135
55Португалия1124
55Эфиопия1124
57Тунис1102
58Ирландия1023
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
76Бахрейн0101
76Саудовская Аравия0101
82Казахстан0088
83Мексика0044
84Финляндия0022
85Кувейт0011
85Кот-д'Ивуар0011
85Малайзия0011
85Гана0011
85Сирия0011
85Буркина-Фасо0011
85Гренада0011
85Молдавия0011
85Ботсвана0011

 

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