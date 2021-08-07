Российские спортсмены в Токио превзошли результат Игр-2016 по количеству золотых медалей

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В субботу легкоатлетка Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую награду, что позволило команде подняться на четвертую строчку медального зачета. В Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете.

Золотые медали в Токио, помимо Ласицкене, завоевали мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике в командном многоборье, российские синхронистки в соревнованиях дуэтов и групп, боксер Альберт Батыргазиев, женские сборные по фехтованию на саблях и рапирах, саблистка София Позднякова, стрелок Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета с 10 м и из пистолета с 25 м), пловец Евгений Рылов (100 м и 200 м на спине), тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова (смешанный разряд), борцы вольного стиля Заур Угуев, Заурбек Сидаков и Абдулрашид Садулаев и борец классического стиля Муса Евлоев.

Всего в активе сборной России 68 медалей (20-25-23), в Рио было 56 (19-17-20). Лидирует в общем зачете Игр в Токио команда Китая (38-31-18), второй идет сборная США (36-39-33), третьей - команда Японии (27-12-17).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.