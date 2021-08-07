Матыцин: российские синхронистки в Токио не оставили шансов конкуренткам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию не оставила шансов конкуренткам в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу россиянки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпийских играх. Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

"Поздравляю наших прекрасных синхронисток с золотом Олимпиады, они побеждают в групповых соревнованиях на шестых Играх подряд, а для Светланы Ромашиной эта золотая медаль стала седьмой, выигранной на Олимпиадах. Наша спортсменка - самая титулованная синхронистка в истории, настоящая легенда мирового спорта", - сказал Матыцин.

"Мы все восхищены выступлением российской команды в Токио. Больше 20 лет россиянкам нет равных, и на Играх-2020 они снова подтвердили свое лидерство, безошибочно выполнили сложные программы и не оставили шансов конкуренткам. Российские синхронистки завоевали в Токио две золотые медали из двух возможных и продолжили победные традиции, начатые в 2000 году. Поздравляю главного тренера сборной России Татьяну Покровскую, старшего тренера Татьяну Данченко и Федерацию синхронного плавания России с блестящим выступлением на Олимпиаде", - заключил министр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.