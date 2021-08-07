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XXXII летние Олимпийские игры

Садулаев заявил, что для него большая честь быть знаменосцем на Олимпиаде

Ранее спортсмен выиграл в финале Олимпиады в весовой категории до 97 кг у американца Кайла Снайдера со счетом 6:3

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рад тому, что станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу Садулаев выиграл в финале Олимпиады в весовой категории до 97 кг у американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

"Перед мне финалом сказали, что если выиграю, то буду знаменосцем. Подстегнуло? Наверное, да. Приятно, конечно, для меня это большая честь", - сказал Садулаев.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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