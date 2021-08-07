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XXXII летние Олимпийские игры

Борец Садулаев заявил, что не собирается переходить в MMA

В субботу россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который стал чемпионом в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх в Токио, не планирует переходить в смешанные единоборства (ММА). Об этом спортсмен заявил журналистам.

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В субботу Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финале в весовой категории до 97 кг американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

"Я не собираюсь в ММА, мыслей таких нет. Мне голова еще нужна", - сказал Садулаев.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

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