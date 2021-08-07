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XXXII летние Олимпийские игры

Борзаковский назвал Ласицкене королевой прыжков в высоту

В субботу спортсменка стала олимпийской чемпионкой
Юрий Борзаковский и Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Юрий Борзаковский и Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский назвал Марию Ласицкене королевой прыжков в высоту после ее выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом Борзаковский рассказал ТАСС.

В субботу россиянка заняла первое место с результатом 2,04 м.

"Я безумно рад этому успеху Маши и от всей души поздравляю ее и ее тренера, менеджера, мужа Маши и всю ее команду. Этот сезон для Маши получился как никогда напряженным и тяжелым. Но Маша справилась с этим. Она настоящая королева прыжков в высоту", - сказал Борзаковский.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.

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