Борзаковский назвал Ласицкене королевой прыжков в высоту

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский назвал Марию Ласицкене королевой прыжков в высоту после ее выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом Борзаковский рассказал ТАСС.

В субботу россиянка заняла первое место с результатом 2,04 м.

"Я безумно рад этому успеху Маши и от всей души поздравляю ее и ее тренера, менеджера, мужа Маши и всю ее команду. Этот сезон для Маши получился как никогда напряженным и тяжелым. Но Маша справилась с этим. Она настоящая королева прыжков в высоту", - сказал Борзаковский.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.