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XXXII летние Олимпийские игры

Привалова назвала Ласицкене великой спортсменкой

Россиянка выиграла олимпийский турнир в Токио в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,04 м

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене является великой спортсменкой. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

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Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.

"Я хочу сказать, что Маша - великая спортсменка, я всегда в нее верила. Когда диванные критики говорили, что ее не надо брать, я ее защищала, - сказала она. - Она всегда делает все что может и даже больше. Она от попытки к попытке входила во вкус, и если бы требовалось прыгнуть 2,06 - она бы сделала".

"Впервые я увидела эмоции, которые хранились внутри, после 2,04. Сезон был сложный: травмы, результаты не очень. Но, надеюсь, это еще не конец, и она будет продолжать выступать и радовать нас", - добавила она.

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