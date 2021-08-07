Привалова назвала Ласицкене великой спортсменкой

Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.

"Я хочу сказать, что Маша - великая спортсменка, я всегда в нее верила. Когда диванные критики говорили, что ее не надо брать, я ее защищала, - сказала она. - Она всегда делает все что может и даже больше. Она от попытки к попытке входила во вкус, и если бы требовалось прыгнуть 2,06 - она бы сделала".

"Впервые я увидела эмоции, которые хранились внутри, после 2,04. Сезон был сложный: травмы, результаты не очень. Но, надеюсь, это еще не конец, и она будет продолжать выступать и радовать нас", - добавила она.