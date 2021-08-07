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XXXII летние Олимпийские игры

Легкоатлетка Ласицкене заявила, что после победы на Олимпиаде сбылась ее мечта

Спортсменка поблагодарила власти Токио за проведение Игр в непростой обстановке и возможность принимать в них участие
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что после победы на Олимпийских играх в Токио сбылась ее мечта. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.

"Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики. Спасибо Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь", - сказала Ласицкене.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным достижением. В 2016 году российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио по той же причине смогли выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

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XXXII летние Олимпийские игры
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