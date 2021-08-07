Народный фронт и Putin Team запустили флешмоб в поддержку гимнасток Авериных

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и движение Putin Team запустили в соцсетях флешмоб в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ОНФ.

Для участия необходимо подписаться на аккаунт сестер в Instagram, написать комментарий в поддержку и делиться фото или видео с хэштегом #ДинаТыНашеЗолото, отмечая их. "Команда Народного фронта и Putin Team предлагает пользователям социальных сетей поддержать российских гимнасток. Ведущие спортивные эксперты в один голос говорят, что судейские оценки были несправедливыми", - говорится в сообщении.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации с судейством.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.