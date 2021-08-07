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XXXII летние Олимпийские игры

Аверина - чемпионка. Несмотря на мнение олимпийских судей

Россиянки впервые с 1996 года остались без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки впервые за 25 лет остались без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, Арина Аверина стала четвертой.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Результат Арины Авериной - 102,100 балла.

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Российская команда по ходу соревнований несколько раз подавала протест: Арина - по поводу оценок за упражнения с мячом и булавами, Дина - за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь один протест Арины. У Арины по ходу упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять, результат россиянки составил 19,550 балла. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала лучший результат среди восьми выступивших на тот момент гимнасток - 23,300.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье.

Трагедия судейства

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал абсолютной трагедией отсутствие у российских спортсменок золотой медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике.

"Абсолютная трагедия, девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты, мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек, они молодцы, боролись", - сказал Поздняков.

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Моменты судейства позже разъяснили специалисты художественной гимнастики. У всех единое мнение - у сестер Авериных украли оценки, судьи зажимали баллы и проигнорировали ошибку их израильской соперницы.

"Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про Ашрам, она действительно шла просто как танк, но потеря есть потеря, когда [Яна] Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала [Маргарита] Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками", - сказала первый тренер Авериных Лариса Белова.

"Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента - это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал", - добавила специалистка.

Настроены продолжать

Арина Аверина не остановилась в микст-зоне, чтобы прокомментировать выступление в индивидуальном многоборье. Дина нашла силы выйти к журналистам и заявила, что постарается продолжить спортивную карьеру, если позволит здоровье.

"Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло, - отметила Аверина. - Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды - прим. ТАСС) мне сказала: "Дин, у тебя есть шанс, борись до конца, не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику".

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"Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению, надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена, - добавила она. - Моя совесть чиста, я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида, и считаю, что выиграла".

Дине Авериной 22 года, она является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Ее сестра Арина Аверина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Ирина Винер-Усманова после выступления Авериных допустила, что покинет пост главного тренера национальной команды. Она возглавляет сборную России с 2001 года. Всероссийскую федерацию художественной гимнастики - с 2008 года.

"Есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет", - заключила Винер-Усманова.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38311887
2США363933108
3Япония27121756
4Россия20252368
5Великобритания20212263
6Австралия1772246
7Германия10111637
8Нидерланды10111233
9Италия10101939
10Франция8121131
11Новая Зеландия76720
12Бразилия74819
13Венгрия67619
14Канада661123
15Южная Корея641020
16Куба63514
17Польша45514
18Чехия44311
19Норвегия4217
20Ямайка4149
21Испания38617
22Швеция3609
23Швейцария34613
24Кения3429
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Бельгия3126
29Словения3115
30Грузия2518
31Тайвань24612
32Турция22913
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151218
44Белоруссия1337
45Румыния1304
45Венесуэла1304
47Индия1247
48Гонконг1225
49Словакия1214
49Филиппины1214
51ЮАР1203
52Австрия1157
53Египет1146
54Индонезия1135
55Португалия1124
55Эфиопия1124
57Тунис1102
58Ирландия1023
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
76Бахрейн0101
76Саудовская Аравия0101
82Казахстан0088
83Мексика0044
84Финляндия0022
85Кувейт0011
85Кот-д'Ивуар0011
85Малайзия0011
85Гана0011
85Сирия0011
85Буркина-Фасо0011
85Гренада0011
85Молдавия0011
85Ботсвана0011

 

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