Аверина - чемпионка. Несмотря на мнение олимпийских судей

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки впервые за 25 лет остались без личного золота Олимпиады в художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, Арина Аверина стала четвертой. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Результат Арины Авериной - 102,100 балла.

На эту тему Тарасова считает, что сестер Авериных нарочно засудили на Олимпиаде

Российская команда по ходу соревнований несколько раз подавала протест: Арина - по поводу оценок за упражнения с мячом и булавами, Дина - за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь один протест Арины. У Арины по ходу упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять, результат россиянки составил 19,550 балла. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала лучший результат среди восьми выступивших на тот момент гимнасток - 23,300. Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье. Трагедия судейства Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал абсолютной трагедией отсутствие у российских спортсменок золотой медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике. "Абсолютная трагедия, девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты, мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек, они молодцы, боролись", - сказал Поздняков.

На эту тему Винер-Усманова: судейство на Олимпиаде - позор художественной гимнастики

Моменты судейства позже разъяснили специалисты художественной гимнастики. У всех единое мнение - у сестер Авериных украли оценки, судьи зажимали баллы и проигнорировали ошибку их израильской соперницы. "Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про Ашрам, она действительно шла просто как танк, но потеря есть потеря, когда [Яна] Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала [Маргарита] Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками", - сказала первый тренер Авериных Лариса Белова. "Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента - это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал", - добавила специалистка. Настроены продолжать Арина Аверина не остановилась в микст-зоне, чтобы прокомментировать выступление в индивидуальном многоборье. Дина нашла силы выйти к журналистам и заявила, что постарается продолжить спортивную карьеру, если позволит здоровье. "Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло, - отметила Аверина. - Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды - прим. ТАСС) мне сказала: "Дин, у тебя есть шанс, борись до конца, не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику".

На эту тему ОКР будет добиваться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике

"Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению, надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена, - добавила она. - Моя совесть чиста, я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида, и считаю, что выиграла". Дине Авериной 22 года, она является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Ее сестра Арина Аверина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Ирина Винер-Усманова после выступления Авериных допустила, что покинет пост главного тренера национальной команды. Она возглавляет сборную России с 2001 года. Всероссийскую федерацию художественной гимнастики - с 2008 года. "Есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет", - заключила Винер-Усманова.