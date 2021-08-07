Чичерова назвала героиней Ласицкене после ее победы на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова в восторге от выступления Марии Ласицкене на Играх в Токио в аналогичной дисциплине. Об этом Чичерова рассказала ТАСС.

В субботу Ласицкене стала чемпионкой Игр в Токио, взяв высоту 2,04 м.

"Это восторг, - сказала Чичерова. - Это медаль даже не в квадрате, это просто фантастика. Она наш герой, человек с железными нервами, впервые вижу, что Маша плачет".

"Она преодолела все, вытащила эти соревнования. Мы столкнулись с такими трудностями, но Маша их преодолела", - добавила собеседница агентства.