Российские спортсмены завоевали три золотые медали в предпоследний день Олимпиады

Золотые медали сборной России принесли сборная России по синхронному плаванию, которая стала лучшей в групповых соревнованиях, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг) и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Серебряные награды на счету Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, уступивших в финале турнира по пляжному волейболу, Дины Авериной, которая стала второй в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, и мужской сборной России по волейболу. Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

Сборная России располагается на четвертой строчке медального зачета, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. В последний день будет разыграно 13 комплектов наград. Российские спортсмены могут побороться за четыре золотые медали.