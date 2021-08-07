Шубенков: у Ласицкене на Олимпиаде не было выбора, она отдувалась за всю сборную

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене является уникальной спортсменкой, которая в очередной раз отстояла честь российской команды. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Ласицкене победила с результатом 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток. Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра.

"Маша - умница. Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, она это берет и делает. Все как обычно, это спортсмен суперкласса, она доказала лишний раз свою уникальность", - сказал Шубенков.

"Ожидал ли я, что Маша сможет здесь победить после недавней травмы? Мне кажется, у нее здесь выбора не было. Но Маша, конечно, тоже не робот, и в спорте тоже всякое может случиться. Финал был очень волнительным и крайне интересным, и она сделала все как подобает большой чемпионке", - добавил собеседник ТАСС.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор, но ни разу не смогла прыгнуть выше 2 метров.