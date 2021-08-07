Матыцин: легкоатлетка Ласицкене проявила бойцовский характер в финале Олимпиады

В субботу Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 м.

"Поздравляю Марию Ласицкене с первым олимпийским золотом в карьере. Наша спортсменка - единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, и, конечно, мы ждали от нее успешного выступления в Токио. Мария прошла долгий и сложный путь к этой победе. В 2016 году она была сильнейшей в мире, но пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, как и почти все российские легкоатлеты", - сказал Матыцин.

"Сезон-2021 складывался для нашего лидера сборной непросто, сначала она долго ждала допуска на международные соревнования от World Athletics, а затем из-за травмы была вынуждена пропустить чемпионат России в Чебоксарах. В финале Олимпиады Мария проявила недюжинную выдержку и настоящий бойцовский характер. Она победила с отличным результатом - преодолела высоту 2,04 м. Поздравляю с успехом Марии ее тренера Геннадия Габрилян", - отметил министр.

Также Матыцин выразил надежду на то, что на Олимпиаде в Париже легкоатлетическая сборная России будет представлена в полном объеме. "На Олимпийских играх в Токио выступали десять российских легкоатлетов. Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова принесли России золотую и серебряную медали, поздравляю с этим результатом спортсменок, тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Мы надеемся на то, что ВФЛА вскоре будет восстановлена в своих правах и на следующей Олимпиаде в Париже мы увидим нашу команду по легкой атлетике уже в полном составе. Российская легкая атлетика имеет богатую историю олимпийских побед, надеемся, что успех российских спортсменок в Токио станет первым шагом на пути к возрождению наших победных традиций", - заключил он.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.