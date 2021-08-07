Федерация хоккея планирует привлекать лидеров юниорской сборной в молодежную команду

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует рассмотреть кандидатуры лидеров юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) нападающих Матвея Мичкова, Ивана Мирошниченко и голкипера Сергея Иванова с целью привлечения их к играм за молодежную команду. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной России, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В субботу хоккеисты юниорской сборной России со счетом 7:2 победили команду Словакии в финале Кубка Глинки/ Гретцки. Впервые в истории россияне выиграли турнир два года подряд.

"За последние пять лет мы четыре раза попадали в медали на Кубке Глинки/Гретцки - в нашем активе два золота и две бронзы, кроме того, впервые в истории турнира сборная России выигрывает его два раза подряд. Наши игроки показывают стабильно высокие результаты на юниорском уровне - два последних чемпионата мира становились вице-чемпионами, из состава этой команды 14 человек стали чемпионами юношеских Олимпийских игр - 2020 в Лозанне, а 35 голов, которые удалось забросить нашим хоккеистам, это рекорд результативности за всю историю турнира. Также все игроки, которые были в составе сборной, тренировались в центре "Сириус", где работали по программе "Красная машина". Все хоккеисты юниорской сборной играют в России, что говорит о том, что хоккей в России развивается", - сказал Ротенберг.

"В нынешней сборной собраны представители восьми клубов, и ФХР хотела бы поблагодарить их за подготовку хоккеистов. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить тренерский штаб, весь персонал команды, болельщиков, поздравить родителей и самих игроков. Шесть игроков из этой команды в мае стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира, играя против сверстников на год старше, а на этом турнире было четверо игроков 2005 года рождения - на год младше возраста турнира, но они показали, что могут играть на этом уровне и брать на себя игру в нужные моменты", - отметил собеседник ТАСС.

"Лидеров команды - Мичкова, Мирошниченко, Иванова, возможно, привлечем к сборам и турнирам с молодежной сборной. Например, к Турниру четырех наций, который пройдет в конце месяца", - добавил он.

Кубок Глинки/Гретцки проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокеанским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. В 2007 году был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею. В 2018 году турнир стал называться "Кубок Глинки/Гретцки" и проводиться в Чехии/Словакии и Канаде поочередно.