Танк со стягом ОКР. Садулаев поставил точку в выступлении российских борцов на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поставил своей победой точку в выступлении российских борцов на Играх в Токио. Русский танк в предпоследний день Олимпиады взял верх над американцем Кайлом Снайдером в самом ожидаемом финале олимпийского борцовского турнира - в весовой категории до 97 кг.

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История противостояния Русского танка и Снайдермена началась после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где россиянин взял первое золото Игр в карьере в весе до 86 кг. Затем Садулаев поднялся на категорию вверх и на послеолимпийском чемпионате мира уступил американцу, выступавшему в Париже в статусе олимпийского чемпиона в весе до 97 кг. Через год последовал убедительный реванш - Снайдер был побежден на туше. С 2018 года вплоть до Токио спортсмены не встречались, и вопрос о том, кто из них в итоге станет двукратным олимпийским чемпионом, оставался открытым. После зрелищной и вполне убедительной победы на Олимпиаде в Токио (6:3) Садулаев признался, что перед финалом у него появился дополнительный стимул. Тренеры дали понять, что у борца есть шанс в случае победы стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпиады. Официально ему об этом после победы в торжественной обстановке сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Таким образом, Садулаев будет пятым борцом-знаменосцем в истории СССР и России - в 1972 году в Мюнхене на открытии Олимпиады флаг нес Александр Медведь (вольная борьба), в 1976 году в Монреале знаменосцами были Николай Балбошин (греко-римская, открытие) и Иван Ярыгин (вольная, закрытие), на московской Олимпиаде снова на открытии флаг страны нес Балбошин, а через восемь лет в Сеуле знаменосцем стал Александр Карелин (греко-римская). Также Карелин нес флаг России на открытии Игр в Атланте в 1996 году. Японский расчет В вольной борьбе золотые медали завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). У борцов греко-римского стиля три награды - олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев, бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

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На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские борцы заняли первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Отечественные спортсмены занимали первое место в медальном зачете по борьбе на протяжении девяти Олимпиад. В 1984 году СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. До 1984 года советские борцы выигрывали зачет на протяжении трех Олимпиад (1972, 1976, 1980). В Токио команда России по борьбе заняла второе место в медальном зачете с четырьмя золотыми и четырьмя бронзовыми медалями - на одну золотую медаль больше только у японцев, причем четыре из них были завоеваны в женской борьбе. Российская женская сборная уезжает домой без наград. К мужской команде вопросов меньше, хотя упущенные возможности, положа руку на сердце, были.