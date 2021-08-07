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XXXII летние Олимпийские игры

Танк со стягом ОКР. Садулаев поставил точку в выступлении российских борцов на Олимпиаде

По количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Токио сборная России по борьбе уступила только хозяевам соревнований
Абдулрашид Садулаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поставил своей победой точку в выступлении российских борцов на Играх в Токио. Русский танк в предпоследний день Олимпиады взял верх над американцем Кайлом Снайдером в самом ожидаемом финале олимпийского борцовского турнира - в весовой категории до 97 кг.

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История противостояния Русского танка и Снайдермена началась после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где россиянин взял первое золото Игр в карьере в весе до 86 кг. Затем Садулаев поднялся на категорию вверх и на послеолимпийском чемпионате мира уступил американцу, выступавшему в Париже в статусе олимпийского чемпиона в весе до 97 кг. Через год последовал убедительный реванш - Снайдер был побежден на туше. С 2018 года вплоть до Токио спортсмены не встречались, и вопрос о том, кто из них в итоге станет двукратным олимпийским чемпионом, оставался открытым.

После зрелищной и вполне убедительной победы на Олимпиаде в Токио (6:3) Садулаев признался, что перед финалом у него появился дополнительный стимул. Тренеры дали понять, что у борца есть шанс в случае победы стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпиады. Официально ему об этом после победы в торжественной обстановке сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Таким образом, Садулаев будет пятым борцом-знаменосцем в истории СССР и России - в 1972 году в Мюнхене на открытии Олимпиады флаг нес Александр Медведь (вольная борьба), в 1976 году в Монреале знаменосцами были Николай Балбошин (греко-римская, открытие) и Иван Ярыгин (вольная, закрытие), на московской Олимпиаде снова на открытии флаг страны нес Балбошин, а через восемь лет в Сеуле знаменосцем стал Александр Карелин (греко-римская). Также Карелин нес флаг России на открытии Игр в Атланте в 1996 году.

Японский расчет

В вольной борьбе золотые медали завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). У борцов греко-римского стиля три награды - олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев, бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

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На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские борцы заняли первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Отечественные спортсмены занимали первое место в медальном зачете по борьбе на протяжении девяти Олимпиад. В 1984 году СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. До 1984 года советские борцы выигрывали зачет на протяжении трех Олимпиад (1972, 1976, 1980).

В Токио команда России по борьбе заняла второе место в медальном зачете с четырьмя золотыми и четырьмя бронзовыми медалями - на одну золотую медаль больше только у японцев, причем четыре из них были завоеваны в женской борьбе. Российская женская сборная уезжает домой без наград. К мужской команде вопросов меньше, хотя упущенные возможности, положа руку на сердце, были.

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После турнира борцов греко-римского стиля президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили признал, что одну золотую медаль они недобрали, могли выступить лучше, причем практически в любой весовой категории. Отсутствие медалей у женской команды для Мамиашвили было предсказуемым, и основную причину он видит в отсутствии мотивации и способностей, а выход из ситуации, по его мнению, надо искать в жесточайшей дисциплине и отсутствии демагогии.

Однако стоит сделать оговорку - в начале пандемии женская команда, которая заблистала на чемпионате мира в Нур-Султане, потерпела большую потерю. Из-за последствий коронавирусной инфекции из жизни ушел главный тренер сборной Магомед Алиомаров. Это произошло за год до первоначальных сроков Олимпиады.

Выступлением команды по вольной борьбе под руководством Дзамболата Тедеева Мамиашвили в целом остался доволен: "Три золотые медали, выступление говорит само за себя! Хотя есть еще над чем работать".

Вероника Советова

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Садулаев, Абдулрашид БулачевичПоздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игрыУгуев, Заур РизвановичСидаков, Заурбек Казбекович
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